Жители Кириллова пожаловались на отсутствие горячей воды в стационаре районной больницы

Жители Кириллова сообщают об отсутствии горячей воды в стационаре Кирилловской больницы.

«Дважды за зиму лежала на разных отделениях. А точнее, хирургия и детское. Очень беспокоит отсутствие горячей воды в больнице! Это недопустимо для данного учреждения! А также ужасный холод в гинекологической части хирургического отделения… Мало того, что давно закрыто акушерское отделение, так ещё и в гинекологии женщинам в положении, с заболеваниями, и проблемами, приходится лечится в жутких условиях!!!.Дикий холод, отсутствие горячей воды, кипяток по расписанию… Жестоко…» — написала жительница Кириллова в группе КирилловIONLINE

В департаменте здравоохранения Вологодской области женщине ответили, что горячее водоснабжение в стационарном корпусе обеспечивается водонагревательным бойлером объемом на 1000 литров, его на всех не хватает, и он часто выходит из строя.

«Из-за интенсивного использования оборудования, к сожалению, случаются частые поломки его элементов оборудования. В экстренных случаях все режимные кабинеты: операционная, перевязочные, процедурные кабинеты снабжаются за счет малых водонагревательных приборов», — пояснили в департаменте.

Там уточнили, что в настоящее время руководством и техническим персоналом Кирилловской ЦРБ решается вопрос о ремонте оборудования для введения его в круглосуточный режим работы. В помещениях стационара ежедневно проводится контроль за температурным режимом. При необходимости размещаются электрические обогреватели, пациентам выдаются дополнительные одеяла.