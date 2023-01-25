В Череповце присяжные оправдали мужчину, избившего до смерти случайного прохожего

25.01.2023 [Происшествия]

В Череповце суд оправдал обвиняемого в избиении прохожего около «Макси» у Северного моста.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он десять месяцев провел в СИЗО.

Рассмотрение дела присяжными в Череповецком городском суде длилось около месяца. Пять присяжных проголосовали за невиновность Федорова, один из присяжных принял решение, что он виновен. Общий вердикт большинством голосов: невиновен. Сам обвиняемый после оглашения приговора заявил, что на видео с камер был не он. Мужчина намерен подавать на реабилитацию и готов дальше участвовать в судебном разбирательстве, если обвинение будет обжаловать приговор. 

Суд постановил вернуть дело на доследование в Следственный комитет.

Инцидент, по которому шел суд, произошел в Череповце осенью 2021 года. Неизвестный молодой человек спортивного телосложения напал на двух мужчин у ТЦ «Макси» на Архангельской, 43. Одному из них он с размаху нанес удар ногой в голову. Тот упал и навзничь ударился головой об асфальт, после чего не подавал признаков жизни. 57-летний пострадавший скончался в больнице через 4 дня. 

Тэги: убийство, присяжные

ТОП НЕДЕЛИ

Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами
В декабре неизвестный череповецкий школьник 280 раз проехал на автобусе
Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области
Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей
Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине
Выпускник череповецкого университета радиоэлектроники погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Виталий Бодров из Вытегорского округа погиб в ходе военной спецоперации на Украине
Комфортная зимняя температура установится в Вологодской области к началу новой недели

Похожие новости

Житель Череповца получил 18 лет колонии за убийство 18-летней давности

В суде мужчина не согласился с предъявленным обвинением

2264
0

В Вохтоге осудили мужчину, снявшего брата на видео, перед тем как убить

Ему назначили наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима

1104
0

Жителя Вологды будут судить за убийство 20-летней давности

Тело погибшей было обнаружено на балконе квартиры в доме на улице Ярославской вечером 19 августа 2002 года

1242
0

53-летняя жительница Грязовца предстанет перед судом за убийство молодого сожителя

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу

1253
0

В Москве убили вологодскую журналистку Анну Азовскую

В Москве была жестоко убита ведущая «Русского радио» в Вологде Анна Азовская (Саблина).

12650
0

Житель Тотьмы задержан по подозрению в убийстве матери

Подозреваемый — 44-летний мужчина. Убита 64-летняя женщина

1498
0

В Магнитогорске суд арестовал мобилизованного за убийство командира

Старший сержант, будучи пьяным, в штабном вагоне воинского эшелона избил своего командира 

2206
0

Задушил, расчленил и бросил в реку: в Великоустюгском районе завершено расследование об убийстве местной жительницы

Женщину искали 10 дней и нашли убитой

1613
0

Жительницу Череповца будут судить за убийство отца

Экспертиза установила у женщины хроническое психическое расстройство

966
0

В Грязовце осудили пенсионера, который убил собутыльника ножом и кувалдой

Его приговорили к семи годам колонии строгого режима

1048
0

Вологжанин убил собутыльника, накануне освободившегося из колонии

Возбуждено уголовное дело

2061
0

В Вологде суд вынес приговор похитителям и убийцам предпринимателя Александра Лешукова

Трое осуждённых получили от пяти до 12 лет колонии строгого режима

3022
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Денис Долженко освобождён от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности
«Динамо Вологда» может провести ближайшие матчи на выезде
В Никольском районе 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме
В Вологде ночью горел завод СКДМ
Открытые лекции пройдут в рамках конференции «Традиционный народный костюм: история и современность» в Вологде с 1 по 3 февраля
Археологи расскажут, как определить возраст находок по годичным кольцам, в Вологде 26 января
Вологжанка сломала руку в автобусе, но вместо помощи ей предложили отказаться от претензий
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

4212
0
24.01.2023 [БлогоVO]

Федоровская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области

425
0
25.01.2023 [Обзор Прессы]

18 вологжан с ограниченными возможностями здоровья обучились гончарному мастерству

108
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика