В Череповце присяжные оправдали мужчину, избившего до смерти случайного прохожего

В Череповце суд оправдал обвиняемого в избиении прохожего около «Макси» у Северного моста.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он десять месяцев провел в СИЗО.



Рассмотрение дела присяжными в Череповецком городском суде длилось около месяца. Пять присяжных проголосовали за невиновность Федорова, один из присяжных принял решение, что он виновен. Общий вердикт большинством голосов: невиновен. Сам обвиняемый после оглашения приговора заявил, что на видео с камер был не он. Мужчина намерен подавать на реабилитацию и готов дальше участвовать в судебном разбирательстве, если обвинение будет обжаловать приговор.



Суд постановил вернуть дело на доследование в Следственный комитет.

Инцидент, по которому шел суд, произошел в Череповце осенью 2021 года. Неизвестный молодой человек спортивного телосложения напал на двух мужчин у ТЦ «Макси» на Архангельской, 43. Одному из них он с размаху нанес удар ногой в голову. Тот упал и навзничь ударился головой об асфальт, после чего не подавал признаков жизни. 57-летний пострадавший скончался в больнице через 4 дня.