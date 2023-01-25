Почти 30 тысяч жителей Вологодской области работают в статусе самозанятых

Почти 30 тысяч вологжан выбрали для работы статус самозанятых. Такой показатель специалисты зафиксировали на 1 января 2023 года. При этом практически половина — 14 тысяч вологжан — сделали выбор в пользу предпринимательской деятельности с минимальной налоговой нагрузкой в 2022 году.

Наибольший суммарный доход за весь период действия налогового режима «Налог на профессиональный доход» получен самозанятыми в строительстве и ремонте (31%), автотранспортных услугах (24%) и IT-сфере (18%). К популярным видам деятельности самозанятых относятся также парикмахерские и косметические услуги, производство собственной продукции.

При регистрации самозанятым предоставляется налоговый бонус для уменьшения сумм к уплате — 10 тысяч рублей. До его полного использования ставки фактически составят 3% с доходов от физлиц, 4% — от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При получении денег за услуги самозанятый формирует чек в приложении. Расчет налога к уплате производится автоматически, без деклараций.

Самозанятые могут одновременно работать по трудовому договору. Доход от работодателя будет облагаться взносами и НДФЛ в обычном порядке. Уплатить налог на профессиональный доход нужно будет только с самостоятельной деятельности.

Максимальный доход самозанятого в год не должен превышать 2,4 млн рублей.