За некачественную расчистку дорог в Вологодской области подрядчик получил 400 тысяч штрафа

В Вологодской области подрядчика оштрафовали за некачественную расчистку дорог. Об этом сообщил начальник департамента дорожного хозяйства Андрей Накрошаев.

«Резкие смены погоды, холода, переходы через 0, снегопады заставляют дорожные службы быть в повышенной готовности круглые сутки. За прошедшие выходные погода успела порадовать нас плюсовой температурой и снова опустилась ниже 0. А это значит гололед и опасная ситуация на дороге. Много обращений поступило мне в личные сообщения по некачественной расчистке дороги Сокол-Харовск-Вожега. На место выехал наш специалист. Подрядчику было выписано предписание — устранить все нарушения в кратчайшие сроки», — написал Накрошаев.

Сейчас дорога приведена в порядок — расчищена и обработана песком, а подрядная организация оштрафована на 400 тыс. руб за нарушение сроков обработки дороги от гололеда.



Самый быстрый и эффективный способ сообщить о проблеме в содержании дорог — позвонить в диспетчерскую службу по телефону (88172) 54-62-02. В зимнее время диспетчер работает круглосуточно.

