В Череповце пройдет конкурс красоты для девушек и женщин с инвалидностью

25.01.2023 [Общество]

В Череповце принимают заявки на участие в конкурсе красоты для девушек и женщин с инвалидностью. Заявки принимаются до 12 февраля. 

 Участницами могут стать девушки и женщины с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 50 лет.

«Целью проекта является создание условий для социализации и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья посредством организации конкурса красоты и талантов для девушек и женщин с инвалидностью, проживающих в Череповце и близлежащих муниципальных районах области. Мероприятия проекта будут способствовать повышению самооценки участниц, вовлечению их в общественно-активную деятельность, повышению навыков самопрезентации и преодолению коммуникативных и социальных барьеров», — сообщают организаторы конкурса.

Отмечается, что конкурс будет организован таким образом, чтобы показать красоту каждой участницы, её уникальность, независимо от физических возможностей, степени или характера инвалидности. Основные акценты будут сделаны на внутренней красоте, возможности раскрыть и продемонстрировать свои таланты, творческие, социальные и профессиональные достижения.

Заявки на участие принимаются на адрес электронной почты [email protected] с 16 января по 12 февраля 2023 года. К заявке необходимо прикрепить три разноплановые фотографии, творческий портрет и видео-приветствие (по возможности) продолжительностью не более 1,5 минут.

Контактные телефоны: 8(909)-599-82-09, 8(921)-132-12-70.
Группа в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/aloevera35.

Проект «Мисс Уникальность. Конкурс красоты, творчества и достижений для людей с инвалидностью» реализуется АНО «АлоэВера» при поддержке Правительства Вологодской области.

Тэги: конкурс красоты

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат ЗСО Евгений Шулепов призвал перестать искать врагов народа
Бабушки вяжут носки на фронт, а чиновники покупают дорогие авто: предприниматель возмутился закупкой властей вологодского округа
В декабре неизвестный череповецкий школьник 280 раз проехал на автобусе
Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами
Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области
Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей
Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине
Мобилизованный житель Великого Устюга погиб при минометном обстреле в зоне СВО

Похожие новости

Жительница Череповца завоевала титул первой красавицы Россиии

Финальный этап конкурса «Краса России-2022» завершился в Сочи

1494
0

Жительницы Вологодской области взяли первое и третье места на Всероссийском конкурсе красоты

Финал Всероссийского конкурса красоты и таланта «Мисс и Миссис Великая Русь-2022» состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге

1274
0

В Череповце подвели итоги конкурса «Мисс «Северсталь»

Победительницей признана Виктория Левичева

7910
0

Виктория Цуранова из Вологды выиграла конкурс красоты мужского журнала «MAXIM»

Ее фото украсит обложку сентябрьского номера

12495
1

Студенческий конкурс красоты пройдет и в Вологде

 Финал регионального этапа «Мисс Студенчество России» пройдет в Вологде 29 октября.  До этого претенденток должны отобрать внутри вузов.

1244
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Почти 30 тысяч жителей Вологодской области работают в статусе самозанятых
За некачественную расчистку дорог в Вологодской области подрядчик получил 400 тысяч штрафа
В Череповце пройдет конкурс красоты для девушек и женщин с инвалидностью
Благодаря помощи предпринимателя в Великом Устюге вновь заработал планетарий
3 медали завоевали череповчане на Всероссийском турнире по боксу
Каждый пятый россиянин считает, что возврат к прежней жизни в обозримом будущем невозможен
Половина жителей Вологды на регулярной основе занимается физкультурой и спортом
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

4184
0
24.01.2023 [БлогоVO]

Федоровская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области

276
0
24.01.2023 [Обзор Прессы]

Знакомьтесь – козел Ян!

227
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика