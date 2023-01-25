В Череповце пройдет конкурс красоты для девушек и женщин с инвалидностью

В Череповце принимают заявки на участие в конкурсе красоты для девушек и женщин с инвалидностью. Заявки принимаются до 12 февраля.



Участницами могут стать девушки и женщины с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 50 лет.

«Целью проекта является создание условий для социализации и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья посредством организации конкурса красоты и талантов для девушек и женщин с инвалидностью, проживающих в Череповце и близлежащих муниципальных районах области. Мероприятия проекта будут способствовать повышению самооценки участниц, вовлечению их в общественно-активную деятельность, повышению навыков самопрезентации и преодолению коммуникативных и социальных барьеров», — сообщают организаторы конкурса.

Отмечается, что конкурс будет организован таким образом, чтобы показать красоту каждой участницы, её уникальность, независимо от физических возможностей, степени или характера инвалидности. Основные акценты будут сделаны на внутренней красоте, возможности раскрыть и продемонстрировать свои таланты, творческие, социальные и профессиональные достижения.



Заявки на участие принимаются на адрес электронной почты [email protected] с 16 января по 12 февраля 2023 года. К заявке необходимо прикрепить три разноплановые фотографии, творческий портрет и видео-приветствие (по возможности) продолжительностью не более 1,5 минут.



Контактные телефоны: 8(909)-599-82-09, 8(921)-132-12-70.

Группа в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/aloevera35.



Проект «Мисс Уникальность. Конкурс красоты, творчества и достижений для людей с инвалидностью» реализуется АНО «АлоэВера» при поддержке Правительства Вологодской области.