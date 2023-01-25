Благодаря помощи предпринимателя в Великом Устюге вновь заработал планетарий

25.01.2023 [Общество]

Полгода назад Великоустюгский музей-заповедник вынужден был сообщить о закрытии планетария. Несколько месяцев в Великом Устюге полнокупольные шоу для любителей астрономии были недоступны.

«Замена лампы позволила возобновить работу планетария в старом формате, но было очевидно, что это ненадолго. Выхода из сложившейся ситуации найти не удавалось. Но чудеса случаются! Подарком астрономической значимости порадовал наш город и музей неравнодушный к теме космоса и интересам юных устюжан меценат, благотворитель, почётный гражданин Великоустюгского района Виктор Николаевич Чучин», — пишет Великоустюгский музей-заповедник. 

Благодаря Виктору Чучину в планетарии Детского музейного центра будет установлено новое оборудование. Предприниматель подарил музею современную беззеркальную проекционную систему «FEPAS», которая в эти дни доставлена в Великий Устюг.

«Новое оборудование позволит значительно улучшить качество демонстрации программ, а также вести наблюдения космических объектов под куполом планетария даже в режиме реального времени. Сейчас коллективу музея при содействии Фонда «Твори добро» предстоят длительные, но приятные хлопоты по наладке оборудования и разработке новых программ, которые порадуют наших гостей"

Сотрудники музея благодарят Виктора Чучина за ценный вклад в формирование научного мировоззрения устюжан и развитие интереса к естественно-научным дисциплинам.

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