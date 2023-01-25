3 медали завоевали череповчане на Всероссийском турнире по боксу

25.01.2023 [Спорт]

3 медали завоевали череповчане на Всероссийском турнире по боксу на призы воспитанника тамбовской школы бокса, доктора педагогических наук, МС СССР В. С. Ледовских. Соревнования прошли в Тамбове с 17 по 21 января.

Всего в турнире приняли участие 140 спортсменов из 15 регионов России, 14-15 лет.

Наш регион представляли боксеры «Спортивной школы № 3» города Череповца. В итоге череповчане завоевали 2 «серебряных» и 1 «бронзовую» медаль.

Алексей Макаров и Артем Гетин стали серебряными призёрами. Алексей провел 4 боя и одержал 3 победы в весовой категории до 52 кг, Артем одержал 1 победу в 2 боях в весовой категории до 44 кг. Максим Еграшин, в весовой категории до 75 кг. завоевал «бронзу».

Тренируют спортсменов Егор Богдашин, Тимофей Кузьмин и Василий Баданин.

Тэги: бокс

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат ЗСО Евгений Шулепов призвал перестать искать врагов народа
Бабушки вяжут носки на фронт, а чиновники покупают дорогие авто: предприниматель возмутился закупкой властей вологодского округа
В декабре неизвестный череповецкий школьник 280 раз проехал на автобусе
Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами
Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области
Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей
Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине
Мобилизованный житель Великого Устюга погиб при минометном обстреле в зоне СВО

Похожие новости

Михаил Чернышов одержал победу на Всероссийских соревнований по боксу

Турнир прошел с 21 по 26 ноября 2022 года в городе Анапа

1156
0

Сокольский боксер Руслан Проворов выиграл Всероссийские соревнования

По итогам турнира Руслан вошел в сборную страны для участия в международных соревнованиях

1627
0

3 медали завоевали спортсмены Центра боевых искусств Череповца на чемпионате по французскому боксу

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из всех субъектов СЗФО

632
0

3 медали завоевали сокольские спортсмены на межрегиональных соревнованиях по боксу

Всего в турнире приняли участие более 300 боксёров

808
0

Череповецкие спортсмены привезли из Твери золото и серебро Всероссийских соревнований по боксу

Турнир посвящен памяти первого мастера спорта СССР из Тверской области Виталия Карелина. Город металлургов представляли спортсмены отделения бокса «СШОР № 3»

994
0

Серебро и две бронзы завоевали череповчане на Всероссийских соревнованиях по боксу РФСО «Спартак»

В соревновании приняли участие шесть воспитанников МАУ СШОР №3 Череповца

912
0

Две золотых медали завоевали череповчане на Чемпионате России по французскому боксу-сават

Всего на счету череповецких спортсменов 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медалей

1029
0

Золото, серебро и бронзу завоевали вологодские боксеры на межрегиональных соревнованиях

Турнир памяти Героя Советского Союза Юрия Сироткина прошел в выходные в Ярославле

1255
0

4 золотые медали завоевали вологодские боксеры на Первенстве Северо-Западного округа

Соревнования среди юношей 2008–2009 гг. р. прошли в выходные в Великих Луках

1107
0

Четыре золотые медали завоевали вологжане на Первенстве СЗФО по боксу

Соревнования прошли в Уссурийске с 16 по 19 марта

1704
0

Сборная Вологодской области заняла первое место в соревнованиях СЗФО РФ по боксу

Команда юниоров и юниорок до 17 лет завоевала 14 медалей

2395
0

Вологодский боксер взял золото международного турнира «Балтийский ринг»

В соревнованиях, которые прошли в Калининграде, приняли участие представители боксерских школ из регионов Северо-западного и Северокавказского федеральных округов, Санкт-Петербурга и Польши

1016
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Почти 30 тысяч жителей Вологодской области работают в статусе самозанятых
За некачественную расчистку дорог в Вологодской области подрядчик получил 400 тысяч штрафа
В Череповце пройдет конкурс красоты для девушек и женщин с инвалидностью
Благодаря помощи предпринимателя в Великом Устюге вновь заработал планетарий
3 медали завоевали череповчане на Всероссийском турнире по боксу
Каждый пятый россиянин считает, что возврат к прежней жизни в обозримом будущем невозможен
Половина жителей Вологды на регулярной основе занимается физкультурой и спортом
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

4184
0
24.01.2023 [БлогоVO]

Федоровская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области

276
0
24.01.2023 [Обзор Прессы]

Знакомьтесь – козел Ян!

227
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика