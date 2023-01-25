3 медали завоевали череповчане на Всероссийском турнире по боксу на призы воспитанника тамбовской школы бокса, доктора педагогических наук, МС СССР В. С. Ледовских. Соревнования прошли в Тамбове с 17 по 21 января.



Всего в турнире приняли участие 140 спортсменов из 15 регионов России, 14-15 лет.



Наш регион представляли боксеры «Спортивной школы № 3» города Череповца. В итоге череповчане завоевали 2 «серебряных» и 1 «бронзовую» медаль.



Алексей Макаров и Артем Гетин стали серебряными призёрами. Алексей провел 4 боя и одержал 3 победы в весовой категории до 52 кг, Артем одержал 1 победу в 2 боях в весовой категории до 44 кг. Максим Еграшин, в весовой категории до 75 кг. завоевал «бронзу».



Тренируют спортсменов Егор Богдашин, Тимофей Кузьмин и Василий Баданин.