Каждый пятый россиянин считает, что возврат к прежней жизни в обозримом будущем невозможен. Таковы результаты социальных исследований, которые провели эксперты «Яков и Партнеры» и компании «Ромир».

– Ощущение благосостояния российских потребителей ослабло по всем основным факторам, особенно в части долгосрочной стабильности, возможностей накоплений и самочувствия. При этом абсолютное большинство считают, что на возврат к обычной жизни может уйти от года и более — говорится в опубликованных результатах исследования.

Ответы на вопрос о том, сколько времени займет возврат к прежней жизни, распределились следующим образом:

20% - в обозримом будущем невозможен;

20% - более 5 лет;

19% - 3-5 лет;

19% - 1-2 года;

12% - 7-12 месяцев;

7% - 3-6 месяцев;

3% - 1-2 месяца.

Чаще всех негативную оценку высказывали представители поколения Х (38—58 лет) и люди с низким уровнем дохода. При этом молодое поколение проявило самую большую устойчивость к изменениям.

Основные поводы для беспокойства потребителей связаны с уровнем дохода (59% респондентов), эмоциональным состоянием (39%) и физическим здоровьем (38%).

– Несмотря на прогнозируемые трудности, в качестве основной стратегии их преодоления российские потребители обозначили не только сокращение расходов на крупные покупки, но и намерения помогать своим близким. При этом интересен тот факт, что абсолютное большинство не рассматривают переезд в другую страну или регион как ответную меру на преодоление трудностей, — отмечает Денис Довганич, младший партнер «Яков и Партнеры» и один из соавторов отчета.

С точки зрения оценки трат за последние полгода респонденты уже отметили снижение расходов на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику. При этом опрошенные заявили об увеличении расходов на ЖКХ, лекарственные препараты и медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию.