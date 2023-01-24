Половина жителей Вологды на регулярной основе занимается физкультурой и спортом

Об итогах работы администрации города в сфере физической культуры и массового спорта рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов в очередном видеоролике в рамках Публичного отчета. Как он отметил, на данный момент 49% жителей Вологды систематически занимается физкультурой и спортом.

«В этом помогает спортивная инфраструктура, которую город развивает по нацпроектам, областным программам, при поддержке инвесторов и Губернатора Олега Кувшинникова. Одна из самых крупных спортивных новостроек — это Ледовый дворец в мкр Бывалово, который откроется в середине февраля. В 2023 году будет сдан и строящийся по соседству ФОК „Золотая шайба“. Это будет самое крупное в городе спортивное ядро по развитию зимних видов спорта. На 2023 год запланирована также сдача стадиона „Витязь“, где идет реконструкция футбольных полей с трибунами, а также строительство теннисных кортов. Все объекты реализуются по нацпроекту „Демография“ и способствуют развитию как профессионального, так и массового спорта», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также в Вологде на средства федерального гранта и городского бюджета проведена реконструкция футбольных полей Детского футбольного центра на ул. Варенцовой, что позволило поднять качество тренировок и продлить тренировочный сезон на два месяца. Начата подготовка к замене искусственного покрытия на стадионе «Динамо».

Стадион «Динамо» является домашней площадкой для ФК "Динамо-Вологда в 2022 году начал играть в профессиональной лиге. . Этот шаг дал дополнительный толчок развитию футбола в Вологде, объединил футбольное сообщество. Команда после 20 проведённых матчей занимает 6 место в турнирной таблице.

«Продолжаем развивать и спортивную инфраструктуру в шаговой доступности — это здоровье и качество жизни вологжан. Серию уже построенных ФОКОТов продолжили пять спорткомплексов у школ и на открытых территориях, построенные при поддержке компании „Спортмастер“. У школы № 15 по областной программе открыт для всех желающих современный стадион. У школы № 28 при поддержке федерации и региона создаем „умную“ спортплощадку с точкой доступа к Wi-Fi. Кроме того, для любителей уличных видов спорта в этом году открылись сразу два скейт-парка: крытый — на улице Панкратова и открытый — на улице Мира. Мечта уличных спортсменов исполнилась», — сказал Сергей Воропанов.

Также мэр Вологды отметил несколько важных спортивных достижений вологжан, знаковой среди которых стала бронзовая медаль биатлониста Максима Цветкова на зимней Олимпиаде в Пекине. Спортсмену присвоено звание Почетного гражданина города Вологды. Большим спортивным праздником для вологжан стало проведение II Зимней Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России, где сборная Вологды в командном зачете заняла 1 место.

«Для города одинаково важны и спорт высоких достижений, и массовый спорт. Ведь „ЭкоВологда“ невозможна без здорового населения и здорового образа жизни. Всего в городе культивируется более 70 видов спорта. Юные вологжане занимаются в 9 спортивных школах, причем большая часть, а это порядка 5 тысяч человек, за счет городского бюджета. За год проведено около 250 соревнований, которые объединили тысячи любителей спорта. Поэтому смело можем сказать, что Вологда — спортивный город», — подытожил мэр города.

Напомним, всего в рамках Публичного отчета запланирован выход 9 видеороликов по разным сферам. По каждой теме и в целом по развитию города можно задавать вопросы и высказывать предложения любым удобным способом: в комментариях под роликами, в call-центре по телефону 8-800-302-16-17, на сайте мэра Вологды, , а также заполнив бланки из газеты «Вологда.РФ». На все вопросы будут даны ответы руководителями управлений и департаментов Администрации Вологды.