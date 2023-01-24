Жительница Тарногского района через суд взыскала компенсацию с продавца мобильного телефона

24.01.2023 [Общество]

В Тарногском районе суд рассмотрел иск местной жительницы к продавцу мобильного телефона о взыскании компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя.

Установлено, что в августе 2022 года женщина купила мобильный телефон стоимостью 14 499 рублей, а также набор годовых подписок сервисов «Яндекс» за 1699 рублей. Ещё ей была оказана услуга по изготовлению и наклейке защитной плёнки за 1999 рублей. Весь товар был приобретён в кредит.

«При оформлении покупки менеджер по кредитованию направила заявку в банк. Поскольку ответ в течение продолжительного времени не поступал, она предложила направить заявку о выдаче потребительского кредита в другой банк, пояснив, что заявку она аннулирует. Кроме того, не разъяснив условий заключения соглашений, оформила от имени истца страховой полис „Юридическая помощь“ на сумму 2691 рублей и кредитную карту другого банка. После оформления сделки был заключен потребительский кредит на сумму 19068 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На следующий день женщина стала получать сообщения от первого банка, согласно которым на её имя был оформлен кредит на 20 268 рублей. Истица посчитала, что её права как потребителя были грубо нарушены: необоснованно оформлен кредитный договор, а также навязаны услуги по оформлению страхового полиса и кредитной карты. В связи с этим она обратилась к продавцу с претензией, но тот отказался добровольно выполнить её требования.

Суд встал на сторону женщины и взыскал с продавца в её пользу 2000 рублей компенсации морального вреда и 1000 рублей штрафа.

Тэги: мобильные телефоны, покупка, права потребителей, нарушение, кредиты, иск, суд, взыскание

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