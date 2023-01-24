Студенты и Татьяны Вологодской области смогут бесплатно посетить музей-заповедник и его филиалы в Татьянин день

24.01.2023 [Культура]

25 января в День российского студенчества – Татьянин день – Вологодский государственный музей-заповедник приглашает студентов и Татьян посетить экспозиции и выставки музея бесплатно.

Помимо этого, в Вологодском кремле первый студент и первая Татьяна, которые 25 января придут в художественный отдел, экспозицию «Природа и история Вологодского края» и Юго-Западную башню, получат памятные подарки.

В Музее кружева подарки будут также ждать трех первых посетительниц по имени «Татьяна».

Также в Татьянин день в филиалах Вологодского-музея-заповедника пройдут программы:

  • 11:30 «Рождественский вертеп» в архитектурно-этнографическом музее «Семенково». Предварительная записьм по телефону: 8(8172) 21-01-90;
  • 12:30 - обзорная экскурсия по территории музея «Семенково»;
  • В 16:00 интерактивная музыкальная программа «Легенды рока» пройдет по предварительным заявкам в музее «Литература. Искусство. Век XX». Справки и запись на программу по телефону: 8 (8172)75-55-39.
  • Интерактивная тематическая экскурсия о развитии просвещения в Петровское время «Смотр недорослей» пройдет по предварительным заявкам в Доме-музее Петра Первого. Запись на программу по телефону: 8(8172)75-27-56.

Для бесплатного посещения в Татьянин день Татьянам и студентам нужно будет предъявить удостоверение личности или студенческий билет.
 

Тэги: татьянин день, музеи, Вологодский музей-заповедник

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