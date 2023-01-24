На трассе в Вологодском районе столкнулись тягач, грузовик и грейдер

В Вологодском районе в результате ДТП погиб мужчина. Около 11:50 на 25 километре автодороги «Обход города Вологды» произошло ДТП.

«По предварительным данным, водитель тягача Вольво не выдержал дистанцию до впереди идущего в попутном направлении грузовика Шакман и допустил с ним столкновение. От удара грузовик под управлением мужчины 1964 г. р. ушел в сторону, а тягач Вольво столкнулся с попутным грейдером под управлением мужчины 1965 г. р. Водитель Вольво погиб», — сообщает УМВД России по Вологодской области.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято решение.