«По предварительным данным, водитель тягача Вольво не выдержал дистанцию до впереди идущего в попутном направлении грузовика Шакман и допустил с ним столкновение. От удара грузовик под управлением мужчины 1964 г. р. ушел в сторону, а тягач Вольво столкнулся с попутным грейдером под управлением мужчины 1965 г. р. Водитель Вольво погиб», — сообщает УМВД России по Вологодской области.
На трассе в Вологодском районе столкнулись тягач, грузовик и грейдер
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