На трассе в Вологодском районе столкнулись тягач, грузовик и грейдер

24.01.2023 [Происшествия]
В Вологодском районе в результате ДТП погиб мужчина. Около 11:50 на 25 километре автодороги «Обход города Вологды» произошло ДТП.
«По предварительным данным, водитель тягача Вольво не выдержал дистанцию до впереди идущего в попутном направлении грузовика Шакман и допустил с ним столкновение. От удара грузовик под управлением мужчины 1964 г. р. ушел в сторону, а тягач Вольво столкнулся с попутным грейдером под управлением мужчины 1965 г. р. Водитель Вольво погиб», — сообщает УМВД России по Вологодской области. 
На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято решение.
 
Тэги: ДТП

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