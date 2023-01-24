В Верховажском районе дом вора сгорел вместе с украденным имуществом

В Верховажском районе суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в краже из чужого дома.

Инцидент произошёл в деревне Филинское в декабре 2021 года. Добычей злоумышленника стали шуба из нутрии, соковыжималка, электрическая плитка, насос, а также 50 шерстяных носков ручной вязки и различная посуда. Сумма ущерба от его действий составила 21 564 рубля.

«Подсудимый вину признал, пояснил, что ему захотелось выпить спиртного, которого он в доме потерпевшего не нашел, из-за этого сильно разозлился и стал переворачивать и раскидывать вещи в доме. Заинтересовавшее его имущество забрал с собой. Соковыжималку хотел подарить тете, шубу какой-нибудь знакомой женщине, а остальное сдать в металлолом. Его дом впоследствии сгорел вместе с украденным имуществом», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде одного года и трёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. С него также взыскали 21 564 рубля возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего.