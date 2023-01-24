50% вопросов по публичному отчету мэра Вологды касаются дорог и городского хозяйства

Больше половины вопросов жителей по публичному отчету мэра Вологды касаются дорог и городского хозяйства

В рамках публичного отчета о работе администрации города Вологды в 2022 году уже вышли три видеоролика. Они посвящены работе в сфере экономики, дорожного хозяйства и градостроительства. Эти видеоотчеты набрали на данный момент порядка 334,5 тысяч просмотров.

«Вижу ваши отклики, что формат отчета удобный и понятный –именно к этому мы стремились. Прошу обязательно задавать ваши вопросы по темам и высказывать предложения. На данный момент поступило порядка 100 вопросов, преимущественно в комментариях под роликами на моей странице в социальной сети. Более 33% вопросов касаются городского хозяйства, 24% — темы дорог и мостов, 15% — темы экономики, 7% — градостроительства, в среднем по 1-2% вопросов посвящены финансам, образованию, здравоохранению и другим темам. На большую часть вопросов начальники департаментов и управлений дают ответы сразу же, некоторые вопросы требуют проработки, поэтому отвечают чуть позже. Но ответы будут даны всем без исключения, а все предложения — взяты на рассмотрение», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вопросы от вологжан по итогам работы в 2022 году и предложения на 2023 год вологжане могут высказать любым удобным способом: в комментариях под видеороликами Публичного отчета за 2022 год, в call-центре по телефону 8-800-302-16-17, с помощью бланков, напечатанных в газете «Вологда. РФ». Их можно заполнить и принести в редакцию издания по адресу ул. Козленская, 11. Еще одной площадкой сбора вопросов сайт мэра Вологды : нужно кликнуть на кнопку «задать вопрос» и заполнить электронную форму.

В рамках публичного отчета на странице мэра в социальной сети выйдет в общей сложности 9 видеороликов. Сегодня появится отчет по теме физкультуры, затем — по темам молодежной политики, образования, культуры, городского хозяйства, работы с населением.

