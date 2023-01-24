50% вопросов по публичному отчету мэра Вологды касаются дорог и городского хозяйства

24.01.2023 [Общество]

Больше половины вопросов жителей по публичному отчету мэра Вологды касаются дорог и городского хозяйства

В рамках публичного отчета о работе администрации города Вологды в 2022 году уже вышли три видеоролика. Они посвящены работе в сфере экономики, дорожного хозяйства и градостроительства. Эти видеоотчеты набрали на данный момент порядка 334,5 тысяч просмотров.

«Вижу ваши отклики, что формат отчета удобный и понятный –именно к этому мы стремились. Прошу обязательно задавать ваши вопросы по темам и высказывать предложения. На данный момент поступило порядка 100 вопросов, преимущественно в комментариях под роликами на моей странице в социальной сети. Более 33% вопросов касаются городского хозяйства, 24% — темы дорог и мостов, 15% — темы экономики, 7% — градостроительства, в среднем по 1-2% вопросов посвящены финансам, образованию, здравоохранению и другим темам. На большую часть вопросов начальники департаментов и управлений дают ответы сразу же, некоторые вопросы требуют проработки, поэтому отвечают чуть позже. Но ответы будут даны всем без исключения, а все предложения — взяты на рассмотрение», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вопросы от вологжан по итогам работы в 2022 году и предложения на 2023 год вологжане могут высказать любым удобным способом: в комментариях под видеороликами Публичного отчета за 2022 год, в call-центре по телефону 8-800-302-16-17, с помощью бланков, напечатанных в газете «Вологда. РФ». Их можно заполнить и принести в редакцию издания по адресу ул. Козленская, 11. Еще одной площадкой сбора вопросов сайт мэра Вологды : нужно кликнуть на кнопку «задать вопрос» и заполнить электронную форму.

В рамках публичного отчета на странице мэра в социальной сети выйдет в общей сложности 9 видеороликов. Сегодня появится отчет по теме физкультуры, затем — по темам молодежной политики, образования, культуры, городского хозяйства, работы с населением.
 

 

 

Тэги: публичный отчет

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат ЗСО Евгений Шулепов призвал перестать искать врагов народа
Бабушки вяжут носки на фронт, а чиновники покупают дорогие авто: предприниматель возмутился закупкой властей вологодского округа
В декабре неизвестный череповецкий школьник 280 раз проехал на автобусе
Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
Вологжанин Максим Колесов погиб в ходе военной спецоперации в Украине
Вытегорская семиклассница отравила 17 школьников и учителя духами
Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области
Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей
Череповец простился с 33-летним Эдгаром Римшаном, который погиб в ходе спецоперации на Украине
Мобилизованный житель Великого Устюга погиб при минометном обстреле в зоне СВО

Похожие новости

Несколько крупных дорожных объектов строятся в Вологде при федеральной поддержке

В Вологде продолжается Публичный отчет мэра города Сергея Воропанова за 2022 год

1829
0

Публичный отчет мэра Вологды за 2022 год стартовал с темы экономики

Публичный отчет мэра Вологды  по работе в  2022 году проходит  в формате видеороликов по разным темам — всего их будет  9

782
0

Губернатор Олег Кувшинников рассказал об итогах социально-экономического развития Вологодской области за 2021 год и прошедшее десятилетие

«Наш бюджет устойчив, у нас есть финансовый резерв, даже в случае ухудшения ситуации мы можем позволить себе не снижать темпов развития»

1026
0

Глава Великоустюгского района объяснил, зачем нужны специальные приглашения на его публичный отчет

В списке больше 300 человек

1679
0

В Великом Устюге на публичный отчет главы района пригласили определенных людей

В списке приглашенных бюджетники, депутаты и бизнес

1228
0

Итоговый публичный отчет мэра Вологды за 2021 год пройдет в режиме онлайн 21 февраля

Он будет транслироваться одновременно на нескольких ресурсах

1743
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Студенты и Татьяны Вологодской области смогут бесплатно посетить музей-заповедник и его филиалы в Татьянин день
На трассе в Вологодском районе столкнулись тягач, грузовик и грейдер
Новое техническое оборудование получат пять музеев Вологодской области
В Верховажском районе дом вора сгорел вместе с украденным имуществом
50% вопросов по публичному отчету мэра Вологды касаются дорог и городского хозяйства
В Вологде рассматривали дело оперуполномоченного по экономической безопасности, получившего взятку
Вместе со снегом в период оттепели в Вологде растаял асфальт
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

4127
0
23.01.2023 [БлогоVO]

Уникальную масляную живопись начнут восстанавливать в доме на Герцена, 38

418
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

1099
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика