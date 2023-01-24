В Вологде рассматривали дело оперуполномоченного по экономической безопасности, получившего взятку

Вологодский областной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции одного из отделов полиции области.

Мужчина в период с июля по октябрь 2020 года получил информацию о факте нарушения законодательства в сфере заготовления древесины в районе квартала № 1 Южного участкового лесничества земель совхоза «Подъем» допущенного индивидуальным предпринимателем и его сыном. Вместо того, чтобы сообщить о нарушении в дежурную часть, он взял деньги у предпринимателя и согласился оказать содействие его незаконной деятельности.

«Преступные действия мужчины были выявлены в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ОРЧ СБ УМВД России по Вологодской области. Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст. 290 УК РФ как получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействия). Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал. Кадуйский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных органах, органах самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на два года», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Приговор обжалован, но апелляционным постановлением Вологодского областного суда оставлен без изменения.



Суд в соответствии с п.«а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ конфисковал, взыскав в доход государства с осужденного 50 000 рублей, полученные в результате совершения преступления.

