Вместе со снегом в период оттепели в Вологде растаял асфальт

Из-за постоянных перепадов температур в Вологде начал рассыпаться асфальт на дорогах. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства города Вологды Леонид Степанов.

«Постоянные перепады температур, скачки с минуса на плюс и обратно не только существенно повысили скользкость на улично-дорожной сети, но и отрицательно повлияли на состояние дорожного покрытия. Заметно увеличились количество и масштаб локальных разрушений на асфальте», — написал он в социальных сетях.

С 11 января специалисты работают над устранением этих нарушений методом ямочного ремонта литым асфальтобетоном. На момент 24 января в работе находятся 36 адресов, а площадь восстановленного покрытия уже составила более 198 м. кв.

