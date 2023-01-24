Вместе со снегом в период оттепели в Вологде растаял асфальт

24.01.2023 [Общество]

Из-за постоянных перепадов температур в Вологде начал рассыпаться асфальт на дорогах. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства города Вологды Леонид Степанов.

«Постоянные перепады температур, скачки с минуса на плюс и обратно не только существенно повысили скользкость на улично-дорожной сети, но и отрицательно повлияли на состояние дорожного покрытия. Заметно увеличились количество и масштаб локальных разрушений на асфальте», — написал он в социальных сетях.

С 11 января  специалисты работают над устранением этих нарушений методом ямочного ремонта литым асфальтобетоном. На момент 24 января в работе находятся 36 адресов, а площадь восстановленного покрытия уже составила более 198 м. кв.
 

Тэги: дороги, ямочный ремонт
Фото: Леонид Степанов

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