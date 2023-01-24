Первый зам губернатора Вологодской области заявил, что от Парка Ветеранов прежним останется только название

24.01.2023 [Общество]

Первый заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Горбачев заявил, что прежним от парка Ветеранов останется только название.

«Парк Ветеранов в Вологде готовится к реновации. Это самый глобальный проект для Вологды в рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“. Вологжане выбрали объект для реконструкции сами, большинством голосов. Двигаться будем постепенно», — сказал Дмитрий Горбачев. 

На первом этапе будет выполнен монтаж системы вдеонаблюдения, восстановление пешеходных дорожек, освещения установка детского городка и современных санитарных комнат. Большое внимание будет уделено озеленению.

Сейчас специалисты готовят необходимую документацию для проведения торгов. Разработкой концепции развития парка занимались вологодские архитекторы в команде со специалистами АНО «Лаборатория Городской среды Вологды». 

В финальной версии место рядом с резиденцией Деда Мороза будет переоборудовано под пирс и лодочную станцию с катамаранами. Здесь же разместится спортивная площадка. Обновится сцена, на ней можно будет проводить различные творческие мероприятия.

Тэги: городская среда, парк ветеранов

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