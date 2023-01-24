Первый зам губернатора Вологодской области заявил, что от Парка Ветеранов прежним останется только название

Первый заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Горбачев заявил, что прежним от парка Ветеранов останется только название.

«Парк Ветеранов в Вологде готовится к реновации. Это самый глобальный проект для Вологды в рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“. Вологжане выбрали объект для реконструкции сами, большинством голосов. Двигаться будем постепенно», — сказал Дмитрий Горбачев.

На первом этапе будет выполнен монтаж системы вдеонаблюдения, восстановление пешеходных дорожек, освещения установка детского городка и современных санитарных комнат. Большое внимание будет уделено озеленению.



Сейчас специалисты готовят необходимую документацию для проведения торгов. Разработкой концепции развития парка занимались вологодские архитекторы в команде со специалистами АНО «Лаборатория Городской среды Вологды».



В финальной версии место рядом с резиденцией Деда Мороза будет переоборудовано под пирс и лодочную станцию с катамаранами. Здесь же разместится спортивная площадка. Обновится сцена, на ней можно будет проводить различные творческие мероприятия.