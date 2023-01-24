В Шекснинском районе семья с четырьмя детьми осталась без жилья из-за пожара

В деревне Улошково Шекснинского района семья с четырьмя детьми осталась без жилья из-за пожара.

Сообщение о возгорании в частном деревянном доме поступило 23 января в 16:22. Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество. 35-летняя женщина получила ожоги рук, лица и шеи, но госпитализация ей не потребовалась. В доме также находились двое детей: 13-летний и двухлетний мальчики. Все трое смогли сами выбраться на улицу до прибытия пожарных.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил безопасности при эксплуатации печей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Глава Шекснинского района Сергей Маров на своей странице в соцсети рассказал, что неравнодушные земляки безвозмездно предоставили семье помещение для временного проживания, а пока их разместили в центре помощи семьи и детям «Альтаир». Администрация района восстанавливает утраченные документы.

«Кто-то готов приобрести ребятишкам телефоны, утрата которых усугубила горе в детском сознании. В дальнейшем планируется приобретение жилья для этой семьи по одной из федеральных программ, в которой она участвовала еще до трагедии», — говорится в сообщении Сергей Марова.

Сейчас для погорельцев собирают одежду и деньги на ремонт. Информация о размерах одежды и реквизиты для сбора средств размещены на странице главы района в соцсети. По данным районного издания «Звезда», жильё было застраховано.