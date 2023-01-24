Вологодских коммунистов, пришедших возложить цветы к памятнику Ленина, остановила полиция

Вологодское отделение КПРФ сообщило, что 21 января этого года людей, которые пришли воздать дань памяти Ленину у его памятника, остановили полицейские

«Традиционно 21 января 2023 г. вологодские коммунисты и их сторонники воздали дань памяти основателю Советского государства, великому революционеру и мыслителю В. И. Ленину. Пришли искренне, по зову сердца. Красные гвоздики были возложены к памятникам вождю мирового пролетариата на площади Свободы и в Детском парке в областном центре. Эта простая человеческая акция вызвала негативную реакцию правоохранителей. На Каменном мосту полицейские остановили группу граждан, уже возложивших цветы и направляющихся домой», — сообщили в отделении КПРФ.

Там пояснили, что у одного из граждан потребовали письменное объяснение и одновременно по рации полицейский сообщил своему руководству о предстоящем возложении цветов в Детском парке. Там также люди были остановлены для проверки.