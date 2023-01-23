Жительницу Великоустюгского района осудили за использование поддельных водительских прав

23.01.2023 [Общество]

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 22-летней местной жительнице, признанной виновной в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения.

Установлено, что девушка приобрела документ через интернет в мае 2022 года. В августе 2022 года автомобиль, которым она управляла, остановили сотрудники ГИБДД, и подсудимая предъявила полицейским поддельные права.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы с возложением запретов, установленных уголовным законом», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: поддельные документы, водительские права, уголовное дело, приговор

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