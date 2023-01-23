В Великом Устюге подросток за рулём авто устроил ДТП, в котором пострадал сам

В Великом Устюге двое несовершеннолетних пострадали в ДТП.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Красной и Неводчикова 22 января в 20:30. Один из пострадавших — 16-летний подросток — управляя автомобилем ВАЗ-2107, при проезде перекрёстка не предоставил преимущество автомобилю «Шевроле Ланос». В результате произошло столкновение.

Водителя ВАЗа и его 15-летнего пассажира доставили в больницу, сообщает районный отдел ГИБДД. Ранее молодого человека уже привлекали к административной ответственности за езду без прав.