В Великом Устюге подросток за рулём авто устроил ДТП, в котором пострадал сам

23.01.2023 [Происшествия]

В Великом Устюге двое несовершеннолетних пострадали в ДТП.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Красной и Неводчикова 22 января в 20:30. Один из пострадавших — 16-летний подросток — управляя автомобилем ВАЗ-2107, при проезде перекрёстка не предоставил преимущество автомобилю «Шевроле Ланос». В результате произошло столкновение.

Водителя ВАЗа и его 15-летнего пассажира доставили в больницу, сообщает районный отдел ГИБДД. Ранее молодого человека уже привлекали к административной ответственности за езду без прав.

Тэги: ДТП, подросток, пострадали дети
видео со страницы главы Великоустюгского района Александра Кузьмина в соцсети
фото ОГИБДД по Великоустюгскому району

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