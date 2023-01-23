Вологодский депутат предложил всем переезжать в деревню, чтобы не нервничать из-за возможной потери комфорта

Депутат ЗСО Вологодской области Евгений Шулепов предложил всем ехать в деревню, чтобы укрепить в себе чувство стабильности.

«В городе нашему счастью много что мешает. Чем больше концентрация людей, тем выше градус психического напряжения. Особенно сейчас. Наличие инфраструктуры, доступ ко всем благам цивилизации вовсе не укрепляет чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Наоборот, это заставляет нервничать еще больше, потому что всегда есть страх лишиться привычного комфорта. Другое дело на селе. Дома холодно — затопил печь. Воды нет — сходил на колодец. Хлеб не привезли — испек пирог. Боишься голода — посадил картошки побольше. Ракет там тоже не боятся. Во-первых, понимают, что до них не долетит. Во-вторых, если что, спрячутся в лесу. Их жизнь в их руках, они сами управляют своим счастьем, и оно не зависит от сантехников или дворников. Поэтому деревенские люди более спокойны внутренне», — написал Евгений Шулепов.