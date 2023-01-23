Жительница Великоустюгского района через суд взыскала деньги с туроператора за несостоявшуюся поездку

23.01.2023 [Общество]

В Великоустюгском районе суд рассмотрел иск местной жительницы к фирме-туроператору о возврате денег за несостоявшуюся поездку.

Установлено, что в сентябре 2022 года женщина обратилась в фирму за путёвкой для семейного отдыха. Требуемая путёвка в момент обращения отсутствовала, но работник фирмы убедил истицу в том, что тур можно будет организовать, если она внесёт предоплату всей стоимости тура — 160 тысяч рублей.

«Однако туристический продукт в указанный срок женщине предоставлен не был, денежные средства не возвращены, претензия о возврате денежных средств оставлена агентством без внимания. Женщина была вынуждена обратиться в суд. Ответчик с исковыми требованиями не согласился, пояснив, что готов возместить компенсацию истцу в размере 100000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд встал на сторону истца и взыскал с туроператора стоимость тура, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда — в общей сложности 286 600 рублей.

Тэги: туроператоры, поездки, суд, иск, взыскание

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