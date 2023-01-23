В Череповце расследуют уголовное дело о взяточничестве главного врача противотуберкулезного диспансера

23.01.2023 [Общество]

Следственным отделом по г. Череповец СУ СК России по Вологодской области в отношении главного врача противотуберкулезного диспансера расследуется уголовное дело по фактам совершения ряда эпизодов взяточничества.

Бывшему врачу инкриминируется три эпизода получения взятки в крупном размере и два эпизода мелкого взяточничества. 

«По версии следствия, в период с октября 2017 по ноябрь 2021 г. г. руководитель лечебного учреждения с целью личного обогащения получал от подчиненных работников из числа руководящего состава взятки в виде денег за общее покровительство по службе. В общей сложности фигурант незаконно получил от них более 800 тыс. рублей. Кроме того, злоумышленник незаконно получил взятки от иностранных пациентов  и их родственников в сумме, превысившей 50 тыс. рублей за лечение и выдачу медицинских заключений. Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Череповцу выявили и пресекли дальнейшую противоправную деятельность должностного лица"Э. — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области. 

В следственном комитете поясняют, что проведены многочисленные обыски и выемки в служебных помещениях и по местам проживания фигуранта, на его имущество наложен арест. В настоящее время осуществляется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинения.   

Тэги: взятки

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