В Вологде с мужчины, который пытался сдать экзамен в ГАИ, взыскали ущерб, причинённый учебному авто

В Вологде суд рассмотрел иск хозяйственной службы регионального УМВД о возмещении ущерба к 61-летнему кандидату в водители, по вине которого был повреждён учебный автомобиль.

Установлено, что в сентябре 2021 года мужчина сдавал практический экзамен на право управления транспортными средствами категории «B». Когда экзамен закончился, экзаменуемый получил оценку «не сдал».

«Не убедившись в безопасности своих действий, мужчина открыл дверь учебного автомобиля. В этот момент в попутном направлении ехал большегруз Хово, который въехал в открытую дверь автомобиля. В результате ДТП большегрузу причинены потертости заднего правого колеса, а учебной машине — повреждения передней левой фары, переднего левого крыла, переднего левого стекла. Стоимость материального ущерба Лада Гранта составила более 25 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Мужчина отказался добровольно возместить ущерб и владелец авто — хозяйственная служба УМВД — обратилась в суд. В заседании ответчик признал исковые требования и суд принял решение о взыскании с него ущерба.