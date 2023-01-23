В Кадуйском районе двоих студентов будут судить за кражу аккумуляторов со спецтехники

23.01.2023 [Общество]

В Кадуйском районе завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 20-летних местных жителей, обвиняемых в краже аккумуляторных батарей.

Инцидент произошёл в лесу неподалёку от станции Уйта в мае 2022 года. О пропаже аккумуляторов заявил начальник строительного участка, где рабочие занимались прокладкой линии связи.

«Кабель укладывали в грунт, для чего использовали экскаватор, бульдозер и трактор. Так как бригаде пришлось срочно выехать на объект строительства в другой регион, технику оставили на участке. Вернувшись спустя несколько дней к работе в Кадуйском районе, трактористы обнаружили, что аккумуляторные отсеки специального транспорта вскрыты, аккумуляторные батареи в количестве шести штук похищены», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Сумма ущерба составила 29 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались двое студентов колледжей, которые на каникулах подрабатывали в одной из бригад, которая также занималась прокладкой линии связи.

«Неподалеку от места, где работали, молодые люди заметили технику, которую в течение нескольких дней никто не использовал. Решив заполучить „прибавку“ к своим заработкам, студенты замыслили похитить аккумуляторы из строительного транспорта. Поздним вечером, когда уже стемнело, друзья вернулись на место и достали аккумуляторы, свинтив крышки отсеков», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД РФ.

Украденное студенты погрузили в автомобиль одного из них, а потом отвезли и сдали в скупку за 12 тысяч рублей. Вырученные деньги они потратили на личные нужды.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, аккумуляторы, студенты, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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