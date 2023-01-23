В Вологде собирают истории горожан, чтобы выпустить буклет об истории Прилук

23.01.2023 [Культура]

Истории о Прилуках собирают для буклета, посвященного микрорайону. Свои личные, семейные истории могут рассказать все желающие поучаствовать в создании буклета. 

В воспоминаниях лучше раскрывать историю села, его жителей и событий. В буклет войдут истории, раскрывающие уникальность местности, малоизвестные подробности о селе, фотографии из личных архивов и другие документы, не нарушающие авторские права.

Тексты принимаются до 1 мая, затем начнется работа над буклетом «Прилуки. И это всё о них». Издание планируют выпустить в печатном или электронном виде к 30-летию вхождения Прилук в состав Вологды. Юбилейная дата будет отмечаться 11 ноября.

Сбор материалов осуществляют городская библиотека № 20 в Прилуках (ул. Строителей, д. 10), ТОС «Прилуки» и Центр по работе с населением (ул. Монастырская, д. 16). Материалы можно прислать и по электронной почте [email protected]. Рекомендуемый объем текстов от одного человека — не более трех страниц.

Тэги: история, Прилуки

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