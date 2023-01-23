Бизнесмен Потанин назвал скрытым воровством идею об изъятии активов уехавших россиян

Акционер «Норникеля» Владимир Потанин выступил против конфискации активов иностранцев и уехавших россиян. Также он не поддержал национализацию зарубежных предприятий, ушедших из России.

Потанин заявил, что в стране бизнес итак страдает от излишнего государственного участия, а конфискация активов является «скрытой или явной формой воровства», которое «разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит».

«На уважении к праву собственности строится предпринимательская активность и мотивация людей. Лишение их такого рода мотивации — это очень вредная вещь», — сказал Потанин в интервью РБК.

Национализация иностранных активов также по мнению бизнесмена неблагоприятно повлияет на инвестиционный климат. Надо не отбирать чужие инвестиции, а привлекать новые.

«У нас в принципе экономика скорее страдает от излишнего государственного участия, поэтому новая национализация, на мой взгляд, идет вразрез в целом с финансовой и экономической политикой нашего правительства и нашей страны», — отметил Потанин.

Он также осудил планы конфискации имущества уехавших из страны россиян. По его мнению, «отбирать собственность и клеймить раньше времени людей» — это признак слабости, равно как и нарушение прав собственности. К тому же люди продолжают работать на нашу страну, если все отобрать, у них не будет мотивации ни работать, нир возвращаться в Россию.