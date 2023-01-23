В Устюженском районе семье с ребёнком пришлось эвакуироваться из дома из-за пожара в квартире соседей

В Устюженском районе семье из трёх человек, включая ребёнка, пришлось эвакуироваться из дома из-за пожара в квартире соседей.

Сообщение о возгорании в доме № 8 на улице Советской в посёлке имени Желябова поступило 22 января в 12:33. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Эвакуированные — мать, семилетний сын и дедушка — сами вышли на улицу до прибытия пожарных. В момент происшествия в квартире, где произошёл пожар, никого не было.

Предварительная причина происшествия — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.