В Устюженском районе семье с ребёнком пришлось эвакуироваться из дома из-за пожара в квартире соседей

23.01.2023 [Происшествия]

В Устюженском районе семье из трёх человек, включая ребёнка, пришлось эвакуироваться из дома из-за пожара в квартире соседей.

Сообщение о возгорании в доме № 8 на улице Советской в посёлке имени Желябова поступило 22 января в 12:33. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Эвакуированные — мать, семилетний сын и дедушка — сами вышли на улицу до прибытия пожарных. В момент происшествия в квартире, где произошёл пожар, никого не было.

Предварительная причина происшествия — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, эвакуация
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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