На Череповецкий меткомбинат забежал заяц

23.01.2023 [Общество]

В цех отгрузки и огневой обработки литой заготовки сталеплавильного производства Череповецкого меткомбината на этой неделе пришел лесной гость. Работников комбината навестил белый заяц. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов:

«На площадку забежал белоснежный заяц. Коллектив цеха поделился этой новостью, успев снять на видео его быстрое перемещение. Коллеги шутят, что гость нарушил правила техники безопасности при нахождении в цехе. Рекомендую не следовать его примеру».

Евгений Виноградов напомнил о том, что при встрече с дикими животными на территории комбината стоит соблюдать меры безопасности. Укусы и другие телесные повреждения, полученные от них, расследуются по аналогии с производственными травмами.

Тэги: животные, цех, Северсталь

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