Автомобиль сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе в Вологде.

ДТП произошло 21 января около 17:00 у дома №119 по улице Герцена.

Водитель автомобиля «Хонда CRV», при совершении разворота, вовремя не заметил юношу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

– В результате ДТП пострадал несовершеннолетний. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший осмотрен на месте, в медучреждение не доставлялся, назначено амбулаторное лечение, – сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

На месте происшествия работал наряд ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

