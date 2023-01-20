Вологжанин заплатил 100 тысяч рублей за поход в театр с жительницей Ярославля, но попал на мошенников

Вологжанин, приехавший в Ярославль, познакомился с девушкой в интернете и предложил встретиться лично. Но попал в руки мошенников.

Девушка настояла на походе в театр и прислала ссылку на сайт для покупки билетов. Вологжанин ввел реквизиты своей карты, и у него списали три тысячи рублей.

«Не получив подтверждения о приобретении билетов, заявитель по совету новой знакомой обратился в службу поддержки указанного сайта для возврата денег. После этого ему поступил звонок от неизвестного. Действуя по указанию звонившего, мужчина ввел несколько цифр в чате службы поддержки, после чего с его карты были списаны сто тысяч рублей. Общий ущерб составил 103 тысячи рублей», — сообщают в УМВД РФ по Ярославской области.

В итоге мужчина пошел в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас ведется расследование.