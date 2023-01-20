Вологжанин заплатил 100 тысяч рублей за поход в театр с жительницей Ярославля, но попал на мошенников

20.01.2023 [Общество]

Вологжанин, приехавший в Ярославль, познакомился с девушкой в интернете и предложил встретиться лично. Но попал в руки мошенников.

Девушка настояла на походе в театр и прислала ссылку на сайт для покупки билетов. Вологжанин ввел реквизиты своей карты, и у него списали три тысячи рублей.

«Не получив подтверждения о приобретении билетов, заявитель по совету новой знакомой обратился в службу поддержки указанного сайта для возврата денег. После этого ему поступил звонок от неизвестного. Действуя по указанию звонившего, мужчина ввел несколько цифр в чате службы поддержки, после чего с его карты были списаны сто тысяч рублей. Общий ущерб составил 103 тысячи рублей», — сообщают в УМВД РФ по Ярославской области.

В итоге мужчина пошел в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас ведется расследование.

Тэги: дистанционное мошенничество

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат ЗСО Евгений Шулепов призвал перестать искать врагов народа
Бабушки вяжут носки на фронт, а чиновники покупают дорогие авто: предприниматель возмутился закупкой властей вологодского округа
Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей
Житель Череповца получил 18 лет колонии за убийство 18-летней давности
Мобилизованный житель Великого Устюга погиб при минометном обстреле в зоне СВО
Завершены работы по переустройству инженерных сетей на строящейся ул. Поэта Романова в Вологде
Депутата Дениса Долженко исключили из фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании области
Череповецкая «Северсталь» потерпела крупное поражение от ярославского «Локомотива»
Опубликован график подачи заявлений в первые классы школ Вологды

Похожие новости

За сутки жители Вологодской области перевели мошенникам более 3,5 миллионов рублей

Всего от мошеннических действий пострадали девять человек

937
0

Жители Вологды за год отдали мошенникам 132 миллиона рублей

Всего от мошеннических действий пострадали 898 человек

1214
0

Мошенник выманил больше 22 тысяч рублей у жительницы Сокольского района

Злоумышленник убедил женщину в том, что ей нужно обновить приложение интернет-банка

1288
0

В Череповце пенсионерка за неделю отправила мошенникам почти три миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело

1769
0

Житель Вологды отправил мошенникам почти полтора миллиона рублей

Все деньги мужчина взял в кредит

1404
0

Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам больше полумиллиона рублей

Отдать злоумышленникам еще больше денег ее отговорил полицейский

1411
0

Мошенник обманул жителя Череповца на 45 тысяч рублей

Полицейские задержали подозреваемого в Калининграде

1154
0

Жительница Сокола оформила кредит на незнакомую ей женщину из Усть-Кубинского района

Она рассказала, что паспортные данные потерпевшей нашла в интернете

1688
0

В Череповце полицейский отговорил пенсионера переводить деньги мошенникам

Мужчина сохранил 310 тысяч рублей

1071
0

Полицейские вернули вологжанке 710 тысяч рублей, украденных с ее счета

Неизвестный злоумышленник узнал данные её банковской карты и оплатил ей покупки в онлайн-магазине

1807
0

В Вологде задержали подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств

Сумма ущерба от его действий составила около 1,5 млн. рублей

1364
0

С начала года вологжане перевели на счета мошенников 157 миллионов рублей

При этом количество киберпреступлений снизилось почти на 18%

882
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин заплатил 100 тысяч рублей за поход в театр с жительницей Ярославля, но попал на мошенников
Выставка дизайнера одежды Ксении Демьяненко-Новиковой откроется в Вологде 26 января
Житель Вологды до смерти избил супругу
В Устюжне мужчина отказался выйти из служебной машины и ударил полицейского ногой
Лекция «Любовь в жизни Варлама Шаламова» пройдет в Вологде 21 января
Вологодским родителям напомнили о правилах приема детей в 1 класс
МегаФон на треть увеличил ёмкость сети за счет рефарминга
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3748
0
19.01.2023 [БлогоVO]

На Кирова, 33 началась установка парадного крыльца

463
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

823
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика