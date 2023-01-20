Выставка дизайнера одежды Ксении Демьяненко-Новиковой откроется в Вологде 26 января

Выставка «Снежные розы» дизайнера Ксении Демьяненко-Новиковой откроется в Вологодском музее-заповеднике 26 января.

Ксения Демьяненко-Новикова – дизайнер одежды из Иваново, старший преподаватель кафедры дизайна костюма и текстиля имени Мизоновой, ИвГПУ, член Союза дизайнеров, член Союза художников России. Соавтор бренда молодежной одежды и бренда верхней одежды.

На выставке одежды и графики будут представлены творческие разработки автора. Здесь можно будет увидеть работы социального соавторского проекта «Другие берега», где рисунки, выполненные на совместных занятиях с детьми с ОВЗ, адаптированы в макеты тканей и реализованы в моделях одежды.

Также будет представлена коллекция одежды «Город голубых роз», выполненная из тканей регионального производителя и посвященная родному фабричному городу Ксении – Иваново.

Торжественное открытие выставки пройдет 26 января в 16:00 в художественном отделе Вологодского музея-заповедника.

Вход на открытие – свободный.

Выставка будет работать с 26 января по 21 мая в Вологодском кремле со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (6+).

