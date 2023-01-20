Житель Вологды до смерти избил супругу

В Вологде суд заключил под стражу 62-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью супруги, повлёкшего смерть потерпевшей.

Тело 57-летней погибшей с множественными травмами было обнаружено в квартире дома на улице Дальней утром 17 января 2023 года. Улики, обнаруженные на месте происшествия, свидетельствовали о причастности к преступлению мужа потерпевшей.

«По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, нанес супруге множественные удары руками и ногами в период с 15 на 16 января в ходе ссоры, причинив ей смертельные повреждения. Содеянное он скрывал, оставаясь в своем жилище вплоть до того, как в квартиру не пришли соседи», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.