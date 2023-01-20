В Устюжне мужчина отказался выйти из служебной машины и ударил полицейского ногой

В Устюжне суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что инцидент произошёл недалеко от Устюженской центральной районной больницы ночью 5 декабря 2022 года. Полицейские привезли мужчину в учреждение для прохождения медосмотра.

«Открыв задний отсек служебной автомашины марки „УАЗ Патриот“, сотрудники полиции потребовали от мужчины покинуть транспортное средство. В ответ на их законное требование, не желая выходить, мужчина нанес удар ногой в бедро одного из сотрудников полиции, в результате чего последний испытал физическую боль», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.