В Устюжне мужчина отказался выйти из служебной машины и ударил полицейского ногой

20.01.2023 [Происшествия]

В Устюжне суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что инцидент произошёл недалеко от Устюженской центральной районной больницы ночью 5 декабря 2022 года. Полицейские привезли мужчину в учреждение для прохождения медосмотра.

«Открыв задний отсек служебной автомашины марки „УАЗ Патриот“, сотрудники полиции потребовали от мужчины покинуть транспортное средство. В ответ на их законное требование, не желая выходить, мужчина нанес удар ногой в бедро одного из сотрудников полиции, в результате чего последний испытал физическую боль», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Тэги: напал на полицейского, суд, приговор

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