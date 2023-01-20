Лекция «Любовь в жизни Варлама Шаламова» пройдет в Вологде 21 января

20.01.2023 [Культура]

Лекция «Любовь в жизни Варлама Шаламова» пройдет в Вологде 21 января. Прочтет ее исследователь жизни и творчества Шаламова – Валерий Есипов

– Варлам Шаламов считал себя, в первую очередь, поэтом. А многие об этом, к сожалению, и не догадываются. Важной частью поэзии Шаламова были стихи о любви. Кого и когда писал эти стихи Шаламов? Какую роль играла любовь в его жизни? Об этом вы сможете узнать на лекции, говорится в анонсе мероприятия.

Начало лекции 21 января в 16:00 в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.  

Возрастные ограничения: (18+).

Тэги: лекция, Шаламов

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