Вологодским родителям напомнили о правилах приема детей в 1 класс

20.01.2023 [Общество]

О том, на что стоит обратить внимание родителям, которые планируют отдать ребенка в школу в сентябре этого года, рассказали в департаменте образования Вологодской области.

 «В первую очередь родителей интересует, каким способом лучше подать заявление. Наиболее оптимальной является подача документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В информационной системе заявления регистрируются с учетом времени подачи до миллисекунд. То есть документы можно подать максимально быстро, не выходя их дома. При таком способе подачи не требуется приносить в школу оригиналы или копии документов. Достаточно прикрепить их изображения на портале. Кроме тех, что подтверждают льготное право», — пояснил начальник управления контроля и надзора в сфере образования Департамента образования Василий Горбунов.

Заявление можно подать лично или через операторов почтовой связи, но это потребует гораздо больше времени, в том числе на прием документов. По электронной почте и ранее установленного времени документы не принимаются.

На сегодняшний день все школы Вологодской области определили конкретные дату и время приема документов. Графики размещены на сайтах школ и управлений образованием муниципалитетов.

В 2023 году, как в прошлый год, заявления о приеме в школу принимаются в два этапа.

Первый этап начинается с даты не позднее 1 апреля, а заканчивается 30 июня.

«На данном этапе принимаются заявления детей, которые живут на закрепленной территории, а также имеющих право на внеочередное, первоочередное и преимущественное право. Если дети не проживают на закрепленной территории, то не имеет смысла подавать заявления  на первом этапе, поскольку его не примут. Внеочередное право имеют дети судей, следователей, прокуроров, но  только для школ, имеющих интернат. На другие школы такое право не распространяется. Первоочередное право имеют дети полицейских, военнослужащих в  школы, за которыми закреплены адреса их проживания. На школы общегородского или областного приема такое право не распространяется. Преимущественным правом пользуются дети, чьи старшие братья, сестры, в том числе усыновленные, удочеренные или опекаемые, уже обучаются в данной школе», — поясняют в департаменте образования. 

Второй этап предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории, и тех, кто не подал заявление в установленные сроки. В этом случае место жительства не имеет значения. Старт приема заявлений — 6 июля. На данном этапе заявления принимаются на свободные места.

Отказать в приеме в школу на любом этапе могут при отсутствии свободных мест. В этом случае вопрос устройства решает Управление образования.

Перечень документов не изменился: копия паспорта родителя; копия свидетельства о рождении; копии свидетельств братьев и сестер, обучающихся в данной школе; копия документа, подтверждающего права опеки или попечительства; документ о регистрации по месту жительства или месту пребывания для проживающих на закрепленной территории; документы, подтверждающие внеочередное, первоочередное или преимущественное право.

Тэги: школы, дети, прием в школы

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