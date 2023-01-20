Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области

«Уважаемые собственники, коллеги, друзья, вот и мой практически десятилетний путь в капитальном ремонте подошел к концу! Сегодня мой последний день в должности директора Фонда капитального ремонта МКД Вологодской области! Это был сложный путь от создания Фонда, команды сотрудников и единомышленников, первых ремонтов и до плановой работы по всем направлениям деятельности! Хочу поблагодарить всех причастных к нашей работе — это замечательный коллектив Фонда, который меня не подводил, это наш учредитель в лице Департамента строительства Вологодской области, Правительство Вологодской области, Законодательное собрание Вологодской области, это наши подрядчики, которые на протяжении многих лет добросовестно выполняют свою работу и обязательства», — написал Игорь Михельсон в социальных сетях, в том числе и в группе Фонда капитального ремонта.