Игорь Михельсон покинул место руководителя Фонда капремонта Вологодской области

20.01.2023 [Общество]
Игорь Михельсон сообщил о своей отставке. Он покинул пост руководителя Фонда капремонта, который занимал 9 лет. 

«Уважаемые собственники, коллеги, друзья, вот и мой практически десятилетний путь в капитальном ремонте подошел к концу! Сегодня мой последний день в должности директора Фонда капитального ремонта МКД Вологодской области! Это был сложный путь от создания Фонда, команды сотрудников и единомышленников, первых ремонтов и до плановой работы по всем направлениям деятельности! Хочу поблагодарить всех причастных к нашей работе — это замечательный коллектив Фонда, который меня не подводил, это наш учредитель в лице Департамента строительства Вологодской области, Правительство Вологодской области, Законодательное собрание Вологодской области, это наши подрядчики, которые на протяжении многих лет добросовестно выполняют свою работу и обязательства», — написал Игорь Михельсон в социальных сетях, в том числе и в группе Фонда капитального ремонта. 

По словам бывшего теперь уже руководителя Фонда, с 2014 года было собрано более 6  млрд. рублей, отремонтирован 2 251 многоквартирный дом. Временно исполнять обязанности руководителя будет Олег Волохов.

Тэги: фонд капремонта, михельсон

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