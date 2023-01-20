Более 60 педагогов, работающих в сельских школах, получили единовременную выплату

20.01.2023 [Общество]

За полтора года в Вологодской области единовременную выплату получили 63 педагога из 12 муниципалитетов. 47 из них пришли работать в школу после окончания образовательного учреждения, ещё 16 отправились в сельские школы из городской черты. Активнее всего возможностями закона пользовались в Вологодском районе — удалось привлечь 21 начинающего педагога и 9 с опытом работы в городских школах.

С июля 2021 года в Вологодской области действует закон «О единовременной выплате педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности». Он был принят ещё прошлым созывом на 59-й сессии Законодательного Собрания.

Решением парламентариев размер единовременной выплаты увеличился со 100 до 500 тысяч рублей. Вместе с этим, вырос и срок обязательного трудоустройства педагога с 3 до 5 лет.

Ещё одно изменение касалось опыта работы. Право на единовременную выплату получили не только молодые учителя, впервые поступившие на работу, но и те, кто трудился в городской местности, но решил стать сельским учителем. В обоих случаях важно, чтобы возраст не превышал 35 лет.

Закон призван решить одну из главных проблем образовательной системы — нехватку учителей в сельских школах. На момент его принятия в регионе насчитывалось 172 вакантных должности. К январю 2023 года этот показатель уменьшился до 105.

Так, в Присухонскую основную школу в деревне Фофанцево Вологодского района пришли работать сразу два педагога. Екатерина Копылова в 2021 году окончила Вологодский государственный университет по педагогическому направлению с красным дипломом. Научный руководитель сообщил о том, что в Присухонской школе есть вакансия учителя истории и обществознания. Обдумав предложение, Екатерина согласилась. В первый год работы она уже ярко проявила себя, став победителем районного конкурса «Педагогический дебют». Позже представила область на Всероссийском конкурсе «Флагманы образования».

«Когда заканчиваешь университет, у тебя нет ничего. Единовременная выплата даёт отличную возможность для дальнейшего развития. Трудностей с получением у меня не было. Консультации проводились по мере необходимости, всегда была возможность обратиться к юристам, сложностей не возникло. Средства субсидии еще не потратила. Сейчас я живу в Вологде. Ездить каждый день неудобно. Есть цель приобрести жилье ближе к школе в деревне Фофанцево. Это отличная поддержка», — считает Екатерина Копылова.

У Екатерины Блохиной другая история. После окончания педагогического колледжа девушка два года работала в одной из школ Вологды. Затем вместе с мужем переехали в Фофанцево. Екатерина устроилась в Присухонскую школу и очень довольна новым местом работы. По её словам здесь хороший коллектив и проще работать с детьми.

«О возможности получения единовременной выплаты я узнала, когда работала в городской школе. Её только ввели. Сразу подумала, что это хорошее подспорье. Моё заявление одобрили с первого раза. Был выбор, куда потратить деньги. Мы решили направить их на ипотеку, купили квартиру в деревне Фофанцево», — рассказывает Екатерина Блохина.

Молодых учителей директор Присухонской основной школы Светлана Кривошеина очень ценит. Теперь в образовательном учреждении кадровый вопрос стоит не столь остро.

«На законодательном уровне мы создаём благоприятные условия для привлечения и поддержки педагогов, работающих в сельской местности. В 2023 году на реализацию закона „О единовременной выплате…“ в областном бюджете заложено 12,5 млн рублей. Это позволит привлечь в сельские школы региона 25 педагогов», — заявил председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Напомним, также в прошлом году областные депутаты продлили до 2024 года предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. Размер выплат — 1 млн рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с государственной программой «Развитие образования».

Тэги: учителя

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