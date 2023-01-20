В Череповце руководителя предприятия будут судить за сокрытие больше 55 миллионов рублей от налоговой

20.01.2023 [Общество]

В Череповце прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя местного предприятия, обвиняемого в сокрытии средств организации от налоговой.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь директором одного из предприятий, при наличии недоимки по налогам на протяжении более одного года выводил денежные средства организации из-под механизма принудительного взыскания, подписывая акты взаимозачетов с контрагентами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Таким образом, мужчина скрыл больше 55 миллионов рублей. В период предварительного расследования он полностью погасил задолженность. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: налоги, налоговая, директор, уголовное дело

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