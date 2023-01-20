Череповецкие спасатели помогли купальщику найти потерянные на дне проруби очки

Спасатели Череповца помогли мужчине найти очки на дне проруби.

Во время Крещенских купаний 18 января житель Череповца потерял в проруби свои очки. Самостоятельно искать их в ледяной воде мужчина не решился, поэтому обратился за помощью к спасателям. Специалист службы экипировался в водолазный костюм, обследовал дно, обнаружил пропажу и вернул ее владельцу. Пишет группа «Спасатели Череповца (Официальная группа)».

Мужчина, который чуть не лишился важного для себя атрибута говорит, что его вдохновила работа спасателей.