Череповецкие спасатели помогли купальщику найти потерянные на дне проруби очки

20.01.2023 [Общество]

Спасатели Череповца помогли мужчине найти очки на дне проруби.

Во время Крещенских купаний 18 января житель Череповца потерял в проруби свои очки. Самостоятельно искать их в ледяной воде мужчина не решился, поэтому обратился за помощью к спасателям. Специалист службы экипировался в водолазный костюм, обследовал дно, обнаружил пропажу и вернул ее владельцу. Пишет группа «Спасатели Череповца (Официальная группа)».

Мужчина, который чуть не лишился важного для себя атрибута говорит, что его вдохновила работа спасателей. 

 

Тэги: добрые поступки
Фото: Спасатели Череповца (Официальная группа)

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