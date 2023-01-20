В Вологде по горячим следам задержали мужчину, обокравшего ювелирный магазин

Происшествие случилось 14 января. На пульт диспетчерской службы охраны поступила информация с кнопки тревожной сигнализации из павильона магазина «Московский Ювелирный Завод» в торговом центре «Оазис».

«Незамедлительно на место происшествия прибыла одна из групп быстрого реагирования ООО «Служба безопасности «Конвой», где установила, со слов продавцов, что неизвестный мужчина похитил у них золотые серьги стоимостью 34 500 рублей. По горячим следам, не далеко от павильона, в соседнем помещении торгового центра сотрудники охраны ГБР заметили пьяного мужчину, который вел себя подозрительно и увидев их, явно испугался и занервничал. Гражданин был задержан и опознан продавцами, ему было предложено выдать товар добровольно, что он и сделал», — пишет издание.