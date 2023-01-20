Открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника Николаю Рубцову в селе Никольском проводится в Вологодской области.

– Проведение конкурса поддержано дочерью поэта – Еленой Николаевной Рубцовой, администрацией Тотемского округа и Тотемским музейным объединением, – сообщают сотрудники тотемского музея.

В положении о конкурсе прописано, что памятник должен обязательно быть с архитектурной привязкой к предложенному месту расположения в селе Никольском.

При этом на выбор предлагаются две площадки: первая – территория близ перекрестка улиц Николая Рубцова и Сергея Мужикова между зданиями Сбербанка и "Бирюзовым домом", вторая – территория между зданиями по адресам Старая Никола, 8 и Дмитриевская, 3.

Участники также могут предложить свои варианты установки памятника.

Конкурс проводится до 19 марта.

Подробнее о требованиях к оформлению работы можно узнать по ссылке.

