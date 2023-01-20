Комфортная зимняя температура установится в Вологодской области к началу новой недели

Синоптики сообщают, что в середина зимы в Вологодской области выдалась очень теплой.

Из-за обширного североатлантического циклона температурный фон превышает норму на 7-9 градусов.

– 20 января под влиянием атмосферного фронта сохранится облачная погода с небольшими и умеренными осадками в виде мокрого снега и дождя, дневная температура на большей части области будет положительной до +3, +4 градусов, по востоку — около 0 градусов, – говорится на странице Вологодского гидрометцентра.

21 января теплая неустойчивая погода сохранится, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, температуры останутся положительными или близкими к нулевой отметке. В ночные часы местами возможно понижение до-1, -4 градусов.

В воскресенье местами еще сохранится вероятность осадков, на фоне усиления антициклона атмосферное давление начнет повышаться, а температура воздуха устремится к устойчиво отрицательным значениям. В воскресенье днем поступление холодного воздуха продолжится, и погода станет холоднее, днем ожидается -2, -7 градусов.

Комфортная зимняя погода, без оттепелей, установится в ночь на понедельник, 23 января, когда минимальные температуры опустятся до -6,-11 градусов.

В первой половине недели на территории Вологодской области сохранится зона повышенного давления. Существенных осадков не предвидится. Ночью температура воздуха по области составит до -6, -11 градусов, днем – -3, -8 градусов.

Среднесуточная температура по-прежнему будет превышать норму, но на более скромные 2-3 градуса.

