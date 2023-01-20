В Вологде женщины стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег

После ковида женщины стали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны сослуживцев. Об этом говорят данные сервиса SuperJob. В опросе приняли участие представители экономически активного населения Вологды с опытом работы.

Вологжан, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, — 5%, со стороны коллег — 10%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 11%, со стороны сослуживцев — 13%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 4 и 5% соответственно.



2,5 года назад, в разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки, харассмента в трудовых коллективах в целом по стране было меньше.

Опрос проводился с 10 по 18 января 2023 года.