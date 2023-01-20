Череповецкая «Северсталь» в серии послематчевых буллитов уступила петербуржскому СКА

20.01.2023 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» в серии послематчевых буллитов уступила петербуржскому СКА в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось в ничью 1:1. На гол Даниила Вовченко, который реализовал большинство за 4 секунды до первого перерыва, гости ответили шайбой Марата Хайруллина во втором периоде. Первое же удаление у череповчан, Кирилл Пилипенко получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, завершилось шайбой в ворота «жёлто-чёрных», которые защищал Дмитрий Шугаев.

Овертайм получился огненным, подопечные Андрея Разина почти все 5 минут провели в зоне атаки, заменив вратаря на 4-го полевого игрока, но пробить Владислава Подъяпольского, экс-вратаря «Северстали», в этот вечер больше так и не смогли. Гости отвечали бросками по пустым воротам череповчан, шайба несколько раз проходила в опасной близости от штанги, но в ворота так и не попала.

В серии же послематчевых штрафных бросков хозяева не разу не смогли поразить ворота Подъяпольского, а вот у гостей две из четырех попыток пришли ровно в цель. В результате череповчане проиграли со счётом 1:2, но заработали одно очко за ничью в основное время.

«Очень робко начали, пропускали позиционные атаки, контратаки. Хорошо, что не пропустили. Потом выровняли, получили большинство. Одно из них реализовали. Одна из лучших наших игр по самоотдаче, по желанию. По счёту тоже хорошо играли. Соперник мастеровитый. Жалко терять дополнительное очко. Тем более, у нас было три ничьих в основное время со СКА, ни разу не взяли дополнительное очко. У нас в целом за сезон 12 таких игр. Жалко, жалко. Игрой команды я сегодня доволен. Ничего страшного», — сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Следующий матч «желто-черные» проведут в воскресение, в гости к череповчанам приедет минское «Динамо». Будет шанс у «Северстали» взять реванш за поражение в предыдущем матче со счётом 0:2.

Тэги: хоккей

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат ЗСО Евгений Шулепов призвал перестать искать врагов народа
Бабушки вяжут носки на фронт, а чиновники покупают дорогие авто: предприниматель возмутился закупкой властей вологодского округа
Депутат Соболев: неслужившие мужчины старше 30 лет будут отправляться на военные сборы
Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
В Госдуме заявили, что отсрочка от мобилизации для многодетных отцов отменена
Велика тяга к искусству: в день бесплатного посещения новая картинная галерея в Вологде не выдержала наплыва посетителей
Житель Череповца получил 18 лет колонии за убийство 18-летней давности
Компания «Магистраль» получит 175,6 млн рублей за убору Вологды до конца зимы
Завершены работы по переустройству инженерных сетей на строящейся ул. Поэта Романова в Вологде
Мобилизованный житель Великого Устюга погиб при минометном обстреле в зоне СВО

Похожие новости

Массовая потасовка случилась на матче Регулярного чемпионата КХЛ между череповецкой «Северсталью» и минским «Динамо»

Уже после финальной сирены хоккеисты «высыпали» на лёд и устроили драку в формате, как говорится, «стена на стенку»

654
0

Нападающий «Северстали» установил рекорд по набранным очкам, но это не помогло команде победить

Череповчане проиграли московскому ЦСКА

626
0

Череповецкая «Северсталь» потерпела крупное поражение от ярославского «Локомотива»

Следующий матч «Северсталь» проведёт в воскресение

1454
0

Череповецкая «Северсталь» вырвала победу у нижегородского «Торпедо»

Команды проводили уже четвертый матч в этом сезоне и счёт до этой встречи был 2:1 в пользу нижегородцев

772
0

Череповецкая «Северсталь» и китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» выдали самый результативный матч дня в КХЛ

Следующий матч «Северсталь» проведёт завтра, 10 января, против нижегородского «Торпедо»

754
0

Хоккеисты череповецкой «Северстали» упустили победу в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Следующий матч череповчане проведут 8 января. На своем льду «жёлто-чёрные» примут китайский «Куньлунь Ред Стар»

1110
0

Хоккейная «Северсталь» начала год с поражения

Итог встречи с командой «Ак Барс» — 1:2

1205
0

Даниил Пыленков признан лучшим защитником минувшей неделе в Континентальной хоккейной лиги

КХЛ накануне подвела итоги последней игровой недели 2022 года

1440
0

Череповецкая «Северсталь» одержала победу ещё над одним прямым конкурентом за выход в плей-офф КХЛ

В заключительном матче 2022 года «желто-черные» 30 декабря сыграют против нижегородского «Торпедо»

1097
0

Череповецкая «Северсталь» проиграла подмосковному «Витязю» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

До конца 2022 года у «Северстали» ещё два матча

861
0

Хоккеисты череповецкой «Северстали» одержали победу над минским «Динамо»

Череповчане проводят эту домашнюю серию в ретро форме — синего цвета

899
0

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над ХК «Сочи» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Ключевое событие в матче случилось уже в овертайме

858
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкие спасатели помогли купальщику найти потерянные на дне проруби очки
В Вологде по горячим следам задержали мужчину, обокравшего ювелирный магазин
Конкурс на лучший эскизный проект памятника Николаю Рубцову в селе Никольском проводится в Вологодской области
Комфортная зимняя температура установится в Вологодской области к началу новой недели
В Вологде женщины стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег
Череповецкая «Северсталь» в серии послематчевых буллитов уступила петербуржскому СКА
Ремонт моста через Шограш в Вологде закончат в июне
 
28.12.2022 [Общество]

«Меня загипнотизировали»: одинокая мама и инвалид из Вологодской области может лишиться квартиры из-за мошенников

3720
0
19.01.2023 [БлогоVO]

На Кирова, 33 началась установка парадного крыльца

361
0
13.01.2023 [Обзор Прессы]

Веселые денечки

796
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика