Череповецкая «Северсталь» в серии послематчевых буллитов уступила петербуржскому СКА в матче Регулярного чемпионата КХЛ.



Основное время встречи завершилось в ничью 1:1. На гол Даниила Вовченко, который реализовал большинство за 4 секунды до первого перерыва, гости ответили шайбой Марата Хайруллина во втором периоде. Первое же удаление у череповчан, Кирилл Пилипенко получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, завершилось шайбой в ворота «жёлто-чёрных», которые защищал Дмитрий Шугаев.



Овертайм получился огненным, подопечные Андрея Разина почти все 5 минут провели в зоне атаки, заменив вратаря на 4-го полевого игрока, но пробить Владислава Подъяпольского, экс-вратаря «Северстали», в этот вечер больше так и не смогли. Гости отвечали бросками по пустым воротам череповчан, шайба несколько раз проходила в опасной близости от штанги, но в ворота так и не попала.



В серии же послематчевых штрафных бросков хозяева не разу не смогли поразить ворота Подъяпольского, а вот у гостей две из четырех попыток пришли ровно в цель. В результате череповчане проиграли со счётом 1:2, но заработали одно очко за ничью в основное время.

«Очень робко начали, пропускали позиционные атаки, контратаки. Хорошо, что не пропустили. Потом выровняли, получили большинство. Одно из них реализовали. Одна из лучших наших игр по самоотдаче, по желанию. По счёту тоже хорошо играли. Соперник мастеровитый. Жалко терять дополнительное очко. Тем более, у нас было три ничьих в основное время со СКА, ни разу не взяли дополнительное очко. У нас в целом за сезон 12 таких игр. Жалко, жалко. Игрой команды я сегодня доволен. Ничего страшного», — сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Следующий матч «желто-черные» проведут в воскресение, в гости к череповчанам приедет минское «Динамо». Будет шанс у «Северстали» взять реванш за поражение в предыдущем матче со счётом 0:2.