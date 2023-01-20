Ремонт моста через Шограш в Вологде закончат в июне

Ремонт моста через реку Шограш в Вологде закончится в июне. Об этом сообщили в администрации города Вологды. С 1 декабря рабочие перешли к выполнению основных работ, которые потребовали ограничения движения транспортного потока по мосту.

«Мост через р. Шограш — важный объект для дорожного хозяйства нашего города, им пользуется огромное количество вологжан, тем более, что район улиц Конева-Архангельская растет и развивается. Работы по ремонту идут хорошими темпами. Сейчас выполнено порядка 50% бетонных работ. Весь необходимый для строительства материал заказан. Если все пойдет таком же темпе, то подрядчик приступит к асфальтированию в мае, так же, как это было и с правым мостом. Контракт рассчитан до конца октября, но планируем завершить работу досрочно», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ремонт моста через р. Шограш выполняет ООО «Мостостроительный отряд № 61». Сейчас рабочие проводят монтаж ближайшей к железнодорожному полотну береговой опоры и завершают бетонирование четвертой опоры. Ежедневно на объекте задействовано порядка 20 человек.

«В декабре приступили к демонтажным работам. Были демонтированы конструкции мостового полотна, монолитные участки и балки пролетного строения. В январе первая декада сильных морозов остановила работы по бетонированию на 7 дней. Но сейчас ремонт идет даже с небольшим опережением графика. Уже установлены ригеля, насадки промежуточных и береговых опор. Для увеличения прочности у каждой опоры будет забито по одной дополнительной свае со сборно-монолитными насадками. Частично эти работы уже проведены на двух опорах», — говорит заместитель генерального директора ООО «Мостостроительный отряд № 61» Павел Рогачев.

До конца января в русловом пролете моста будет произведен монтаж 24 балок. В феврале рабочие планируют завершить сооружение береговых опор и смонтировать два оставшихся пролета. В марте приступят к устройству монолитных консолей и объединению пролетных строений. К конструкции мостового полотна при соблюдении графиков приступят в апреле, к асфальтированию — в мае. Движение по левому мосту предварительно планируют открыть в июне.