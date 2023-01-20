Свою лучшую картину Николай Досталь снимал на Вологодской земле

Советский и российский кинорежиссер, Народный артист России Николай Досталь скончался на 77-м году жизни. Свою последнюю картину «Монах и бес», за которую он получил приз «За лучшую режиссуру» фестиваля «Виват, кино России!», он снимал здесь, на Вологодской земле. Особенно запоминающимися для вологжан стали сцены, локациями для которых послужил Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Тогда, в 2015 году, съёмки фильма в единственном федеральном музее Вологодчины прошли в Больничных палатах, у церкви Иоанна Предтечи, Братских келий и крепостных стен ансамбля крупнейшего православного монастыря мира.

В одном из интервью Н. Н. Досталь признался: «Снимать картины в Вологодской области у меня вошло не в привычку, а в добрую традицию. В Вологодской губернии я с 1994 года. Тогда снимал фильм по Федору Сологубу под названием „Мелкий бес“. Это была первая картина, которую снимал в Вологде. Потом был Шаламов, ваш известный писатель-земляк, на основе произведения которого вышел фильм „Завещание Ленина“. Третью, большую, состоящую из 20 серий, картину специально для телеканала „Россия“ в 2010-м году снова снимал здесь. Называется она „Раскол“, и съёмки её проходили в тех местах, где непосредственно и происходили события, посвященные расколу русской православной церкви. Почему „Монаха и беса“ я стал снимать вновь в Кирилловском районе? Во-первых, это место я хорошо знаю и считаю намоленным. Здесь я не только работаю, но и отдыхаю. Встречаю Новый год, Рождество… Во-вторых, знаю людей, у которых моё творчество находит положительный отклик. Это и генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника М. Н. Шаромазов, и игумен Игнатий, и художники из Ферапонтова».

Съёмки «Раскола» в Кириллове проходили в 2010 году. Позднее, в 2012 году в залах Архимандричьих келий Кирилло-Белозерского музея-заповедника была устроена выставка «От смуты до раскола», которую Николай Досталь открывал лично.

Дело в том, что съёмки многосерийного фильма о событиях XVII века и знаменитой реформе Патриарха Никона были тесно связаны с историей кирилловской обители, изучением которой создатели картины занимались задолго до съёмочного процесса. Работа над созданием исторических костюмов велась с 2008 года. Костюмерами выступили Е. И. Досталь (супруга режиссера) и Е. Н. Лукьянова.

Впоследствии костюмы, в которых актёры играли свои роли в «Расколе», были представлены на выставке в музее, — всего 50 царских, боярских, священнических облачений. Выставку дополняли предметы из фондов Кирилло-Белозерского музея-заповедника, главными из которых стали кресло и портрет патриарха Никона, старообрядческие лубочные картинки и меднолитая пластика.

После завершения работы выставки часть монашеских облачений Николай Досталь передал в коллекцию музея. Сейчас одежду церковнослужителей, подаренную российским режиссером, можно увидеть в постоянной экспозиции музея «Келья монаха», которая находится в здании Братских келий.

Несмотря на то, что в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике Николай Досталь снял несколько своих самых значимых картин, знакомство с руководством музея было связано вовсе не со съёмками.

«Безусловно, Николай Николаевич был удивительным режиссером, мастером сцен, человеком, который любил свою Родину, — заметил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. — На мой взгляд, о страшных временах 30-х годов лучше его „Завещания Ленина“ ничего не существует. Может, я не во всём с ним согласен, но это очень точная картина времени. Ничего лучше о Шаламове сейчас нет. Тем не менее, наше знакомство с Досталем не имело ничего общего со съёмками картин в музее. Много лет назад я в первую очередь открыл его для себя ни как режиссера или артиста, а как очень интересного собеседника, приятного в общении человека, чуткого и вежливого. Николай Досталь — это человек, с которым, действительно, было важно и нужно поговорить. Сегодня я потерял одного из интереснейших собеседников в своей жизни».

Руководство и коллектив Кирилло-Белозерского музея-заповедника выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Николаевича Досталя.

Фото и материалы Кирилло-Белозерского музея-заповедника