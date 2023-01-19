Около 1000 человек искупались в Вологде на Крещенье

19.01.2023 [Общество]

Около 1000 человек искупались в Вологде на Крещенье. 

– Две крещенские купели были организованы около Спасо-Прилуцкого монастыря. В ночь с 18 на 19 января и днем 19 января в прорубь окунулись 996 человек, еще около 3000 вологжан присутствовали в качестве сопровождающих, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Больше всего человек приняли участие в купаниях 18 января в период с 22:00 до 03:00. Затем ночью искупались еще около 650 человек, остальные – днем 19 января. Сотрудники Центра гражданской защиты не зафиксировали никаких происшествий у купели. Медицинская помощь также никому не понадобилась.

Сообщается, что для удобства горожан рядом с купелями установили обогреваемую палатку для переодевания, скамейки и освещение. На берегу заранее были оборудованы парковочные места. Безопасность купающихся обеспечивали сотрудники полиции, скорой помощи, Центра гражданской защиты, ГИМС, муниципальной стражи, волонтеры, ВОСВОД.
 

Тэги: Крещение

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