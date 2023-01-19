Море и горы на картинах Валерия Антонова можно увидеть в Мемориальной мастерской в Вологде

Выставка «Лучше гор может быть только море» откроется в Мемориальной мастерской Александра Пантелеева в Вологде 26 января.

Это персональная юбилейная выставка произведений Валерия Антонова, посвященная 75-летию со дня рождения художника.

Живописец Валерий Антонов родился в 1947 году в Омске. Профессиональное образование получил в Ярославском художественном училище, по окончанию которого в 1976 году был направлен на работу в Вологодскую область и трудился педагогом в Череповце.

В 1985 году его пригласили работать в Вологду, где он и обосновался. Картины художника хранятся в музеях Вологодского края, частных коллекциях в стране и за рубежом. За свой труд пейзажист Валерий Антонов был награжден серебряной медалью Союза художников России «Профессиональность. Традиции. Мастерство».

– В экспозиции будет представлено около 50 произведений Валерия Антонова из его творческой мастерской, передающих обаяние греческой природы, отсюда и авторское название выставки. В большинстве своем эти работы созданы за несколько последних лет: с 2018 по 2022 годы. В Греции Валерий Павлович начал писать этюды с 2005 года. Эта страна поразила его древними памятниками архитектуры, обилием солнца, величием гор, насыщенными красками моря. Пейзажи Валерия Антонова носят лирический характер, они спокойно-созерцательные по настроению, разнообразны по тематике и колористическим решениям, – говорится в анонсе мероприятия.

Выставка будет работать с 26 января по 25 февраля в Мемориальной мастерской заслуженного художника РСФСР Александра Пантелеева по адресу: Вологда, Козленская, 4 со вторника по субботу с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, воскресенье.

Возрастных ограничений нет.